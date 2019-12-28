اقتصاد

العيساوي: اتفقنا مع 6 مصارف على تمويل قروض للشباب

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال وزير الاقتصاد علي العيساوي، إن
الوزارة ستوقع بداية العام المقبل اتفاقية مع 6 مصارف تجارية لتمويل قروض للشباب،
تضمن الدولة نسبة 50% منها، في إطار برنامج إعادة هيكلة صندوق الإنماء.

وفي سياق متصل، أوضح العيساوي، في
تصريح لموقع “أسواق ومصارف” الخميس، أن الوزارة بصدد تفعيل قانون مكافحة
الاحتكار الذي لم يفعل منذ عام 2010، مشيرا إلى أن الوزارة اقترحت تشكيل مجلس
لمكافحة الاحتكار ومنحه ميزانية تأسيسية، والمقترح موجود لدى المجلس الرئاسي،
وينتظر صدور القرار الخاص به قريبًا.

 يذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي
أكد، في تصريحات سابقة، أن مخطط برنامج استبدال الدعم العيني بالنقدي لملف
المحروقات  جاهز، وينتظر تنفيذه في الوقت
المناسب، مؤكدا أن رفع الدعم واستبداله ببرنامج الدعم المالي سيحسن الحالة
المعيشية للأسر الليبية.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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تعليقات

  • لا حول الله – مش عارف اما شباب تحكي عليه الشباب الي يشروا فالسلاح …!!! والا الشباب متاع التسطريب بالسيارات والدرجات النارية …؟!!!
    ولا الشباب متاع المطاعم والقهاوي – والا مهربين البنزين وتجار المخدرات – ،،؟؟!!!
    بصراحة فكرة غير مدروسة أمنيا – وفيها مخاطرة بالاموال ومخاطرة أمنية وربما تمول مجرمين وتسمح لهم بالتطاول والانحراف –
    ماهو تفتح مراكز تدريبية صناعية – وتجيب الاليات المفيدة من الخارج ويتم تفكيكها ورسمها ودراستها – وربما صنع قطع غيار مناسبة وتصميمها وانشاء مصانع ميكانيكية تصنع اليات مشابهة للخدمة داخل المصانع او السيارات – مَس عارف ليس تقروا وتصرفوا عالجامعات والمدارس والمعاهد – عندنا ماشاء الان الخريجين بالالاف سواء في الطب او الهنديسة او غيره من المجالات من مل الف ما تطلع منهم 100 دماغهم نظيف يستطيعون العمل والإنتاج والابتكار وتطوير الذات – وعدم الاعتماد على الزول الاخرى في المستقبل – شوف الإمارات التن توجد لديهم مراكز تدريب وتعليم على تصنيع قطع غيار الطاءرات البوينغ والايرباص – وكل الطلبة لا يتجاوز عمرهم العشرين عام – سبحان آلله – قالي فتح اعتمادات مصارف …. لا حول ولا قوة الا بالله .

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