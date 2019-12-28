العيساوي: اتفقنا مع 6 مصارف على تمويل قروض للشباب

قال وزير الاقتصاد علي العيساوي، إن

الوزارة ستوقع بداية العام المقبل اتفاقية مع 6 مصارف تجارية لتمويل قروض للشباب،

تضمن الدولة نسبة 50% منها، في إطار برنامج إعادة هيكلة صندوق الإنماء.

وفي سياق متصل، أوضح العيساوي، في

تصريح لموقع “أسواق ومصارف” الخميس، أن الوزارة بصدد تفعيل قانون مكافحة

الاحتكار الذي لم يفعل منذ عام 2010، مشيرا إلى أن الوزارة اقترحت تشكيل مجلس

لمكافحة الاحتكار ومنحه ميزانية تأسيسية، والمقترح موجود لدى المجلس الرئاسي،

وينتظر صدور القرار الخاص به قريبًا.

يذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي

أكد، في تصريحات سابقة، أن مخطط برنامج استبدال الدعم العيني بالنقدي لملف

المحروقات جاهز، وينتظر تنفيذه في الوقت

المناسب، مؤكدا أن رفع الدعم واستبداله ببرنامج الدعم المالي سيحسن الحالة

المعيشية للأسر الليبية.

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