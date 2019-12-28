اقتصاد

“إعادة الإعمار” على طاولة غرفة التجارة في بنغازي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث مجلس التحكيم والتوفيق التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بالحكومة المؤقتة، خلال اجتماعه الدوري الذي عقده بمقر الغرفة في بنغازي، السبت، دوره في إعادة الإعمار.

ووفق بيان لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، فقد عقد الاجتماع، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات، الدكتور عبدالسلام البدري، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي المكلف، منعم السعيطي، ورئيس وأعضاء مجلس التحكيم والتوفيق.

وأشار البيان إلى أن الحضور استعرضوا دور المجلس من خلال اختصاصاته التي من شأنها دعم جهود الحكومة المؤقتة في إعادة الأعمار وتفعيل المشاريع التنموية والاقتصادية والاستثمارية في كافة ربوع البلاد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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