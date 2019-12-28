ميناء بنغازي يستقبل آلاف المواشي الإسبانية

أعلن المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، إن سفينة نقل المواشي (توليب) للوكيل الملاحي شركة المسار للتوكيلات الملاحية، دخلت السبت، إلى الميناء.

وذكر الشهيبي في بيان نشرته صفحة إدارة ميناء بنغازي البحري في “فيسبوك”، أن السفينة على متنها 7500 رأس من الأغنام و300 رأس من الأبقار قادمة من إسبانيا.

واستقبل ميناء بنغازي البحري، الشهر الماضي، 12 ألف رأس من الأغنام إضافة إلى 250 رأسا من الأبقار، على متن السفينة “باسفيك” التابعة للوكيل الملاحي شركة المسار، قادمة من إسبانيا.

وفي شهر سبتمبر الماضي استقبل الميناء 3950 رأسا من الأغنام، إضافة إلى 785 رأسا من الأبقار قادمة من إسبانيا.

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