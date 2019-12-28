اقتصاد

المصارف تحقق نمواً على صعيد الفروع وقوة التشغيل

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مصرف ليبيا المركزي تقرير المؤشرات المالية للمصارف التجارية للربع الثالث من العام الجاري وشمل 18 مصرفا بما فيها وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي.

وشملت البيانات الحديثة عدد الفروع والوكالات المصرفية حتى آخر سبتمبر الماضي، إذ بلغت 529 فرعاً يعمل فيها 19368 موظفا، ووفقا للتقرير الذي اطلعت “218” على نسخة منه فإن عدد الفروع في العام الماضي بلغ 527 فرعا بقوة تشغيلية 19263 موظفا.

وسجل القطاع المصرفي نمواً طفيفاً على صعيد الفروع بالمقارنة بين الربع الثالث للعام الجاري وعام 2012 حيث كان يبلغ عدد الفروع والوكالات في حينها 498 فرع بقوة وظيفية 17575 فرد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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