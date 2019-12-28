مؤسسة النفط تدرس وقف العمليات بميناء الزاوية جراء الاشتباكات

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من إمكانية وقف جميع العمليات في ميناء الزاوية وإخلاء المصفاة، وإعلان حالة القوة القاهرة على الصادرات في حال عدم توقف الاشتباكات في المناطق المجاورة للميناء.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مساء السبت، إن توقف العمليات في ميناء الزاوية سيؤدي إلى خفض إنتاج النفط بما لا يقل عن ثلاثمائة ألف برميل يوميا إلى جانب توقف مصفاة الزاوية عن تكرير النفط، والاضطرار إلى استيراد الكميات المنقوصة من الوقود، وقد أجرت اتصالات طارئة مع الشركاء المحليين والدوليين لتقييم الأوضاع.

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