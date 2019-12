السودان.. يعتزم تجميد قرار رفع دعم السلع

السودان يؤجل قرار رفع الدعم في موازنة 2020

أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم السبت، أن بلاده تعتزم تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس.

وقال صالح لـ“رويترز“: ”اجتمع رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد من الوزراء مع ممثلين لقوى الحرية والتغيير واتفق الطرفان على تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل“.

وأضاف الوزير:“على ضوء قرارات هذا المؤتمر سيتم إقرار السياسات الاقتصادية للبلاد ومن ضمنها السياسات بخصوص دعم السلع“.

