مصر إرساء 3 قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر [الغد]

أعلنت وزارة البترول المصرية إرساء 3 قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر على شركات “شيفرون” و”شل” و”مبادلة” الإماراتية، في مزايدة عالمية هي الأولى للتنقيب بالمنطقة.

وقال، طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري في بيان: “شركة شيفرون الأمريكية فازت في المزايدة بأحد القطاعات، كما فازت مجموعة داتش شل الإنكليزية الهولندية بقطاع ثان، في حين كان القطاع الثالث من نصيب تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتية”.

وأضاف البيان أن إجمالي مساحة القطاعات الثلاثة تبلغ عشرة آلاف كيلومتر مربع وأن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ 326 مليون دولار، منوها بأنها “سترتفع إلى عدة مليارات دولار في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات”.

The post مصر.. تعلن نتائج مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا