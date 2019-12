التشغيل الفعلي للربط الكهربائي بين مصر والسودان يوم 12 يناير المقبل بطاقة 50 ميغاواط. [انترنت]

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، بدء التشغيل الفعلي للربط الكهربائي بين مصر والسودان يوم 12 يناير المقبل بطاقة 50 ميغاواط.

وقال شاكر خلال مؤتمر للطاقة، اليوم الاحد، إن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه (نحو 32 مليون دولار) وبمسافة ألف كيلومتر، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الجانب السوداني خلال الأسبوع الماضي استعدادا لبدء التشغيل.

وأوضح شاكر أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائي، حيث ترتبط مصر مع دول المشرق والمغرب والخليج، وكذا الربط الثنائي مع السودان، بالإضافة إلى مشروعات الربط مع العمق الإفريقي.

وأكد الوزير أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميغاواط بجبل عتاقة، بالإضافة إلى إنشاء مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بقدرة 4800 ميغاواط باستخدام أحدث التكنولوجيات.

The post بدء تشغيل شبكة الربط الكهربائي بين مصر والسودان في 12 يناير المقبل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا