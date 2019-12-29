المركزي ينشر تفاصيل المؤشرات المالية للمصارف التجارية

أصدر مصرف ليبيا المركزي قبل أيام تقريرا لتطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية عن الربع الثالث من العام 2019، والذي أظهر انخفاض إجمالي ودائع المصارف التجارية “تحت الطلب وشهادات الإيداع” لدى المركزي.

وتراجع الاحتياطي الإلزامي من نحو 90 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2018 إلى نحو 72.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بمعدل انخفاض قدره المصرف بـ19.7%.

وفي السياق ذاته أشار المصرف المركزي في تقريره إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح من المصارف التجارية ارتفع 200 مليون دينار بالربع الثالث من العام الحالي إلى 16.7 مليار دينار من 16.5 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بمعدل نمو طفيف بلغ 1.1% بالمقارنة على أساس سنوي.

وأضاف التقرير أن القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى إجمالي الخصوم الإيداعية بلغت حوالي 18.3% بينما شكلت إجمالي الأصول ما نسبته 14.2%.

وبالمقابل أكد المصرف أن رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية الربع الثالث من 2019 بلغ 10.9 مليار دينار بينما بلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام 5.8 مليار دينار وهي النسبة المتبقية من القروض الممنوحة من المصرف وفقا للتقرير.

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