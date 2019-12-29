صنع الله يتوعد بالتصدي لأي “مؤامرات” على النفط

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، إن المؤسسة ستتصدى لأي مؤامرات تحاول منعها من تطوير قطاع النفط الواعد، وتحسين ظروف العمل والكفاءة للعاملين بالقطاع، مضيفا أن “هدفنا الرئيسي دائماً، هو الحفاظ على مصدر دخل الشعب الليبي”.

وأكد صنع الله، خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية لشركة الزاوية لتكرير النفط للعام 2019، بمقرّ المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، الأحد، أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها، والتغلب على المصاعب التي تواجهها الشركة لإعادة تشغيل مصنعي الإسفلت بالزاوية وبنغازي، والتركيز على مشاريع استدامة الانتاج، والاهتمام بتقارير هيئة المراقبة.

ووفق بيان لـ”مؤسسة النفط”، فقد استعرض الاجتماع أنشطة الشركة للعام 2019، ومناقشة مختلف المشاريع التي تعتزم شركة الزاوية القيام بها خلال العام المقبل، بالإضافة إلى الميزانية التقديرية المقترحة لتحقيق ذلك، والتحديات التي تواجه الشركة وموظفيها، وسبل تجاوزها، إضافة إلى الرد على الملاحظات الواردة بتقرير هيئة المراقبة.

من جانبه، استعرض رئيس لجنة الادارة بشركة الزاوية لتكرير النفط، أهم ما تم إنجازه بالشركة خلال عام 2019 كتسييج موقع الشركة، والأسلاك المنفاخية للجهة الشمالية للمصفاة، ومشروع توريد وتركيب التوربينة الغازية بقدرة 5-6 ميغاوات، ومشروع تحسين الشبكة الكهربائية بالمصفاة.

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