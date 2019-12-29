“الجمهورية- تاجوراء الوسط” يُعلن توفر السيولة

قالت إدارة فرع مصرف الجمهورية بتاجوراء الوسط، إن السيولة النقدية متوفرة بسقف سحب قدره 5000 دينار للفرد، مشددة على أن عمليات السحب مقتصرة على عملاء الفرع فقط.

وكان المصرف أعلن لكافة عملائه من أفراد وشركات قبل أسبوع، عن شروعه في طرح منتجات المرابحة الإسلامية المتمثلة في بيع السيارات والسلع الكهرومنزلية.

ووفقا لما ورد عن إدارة المصرف وقتها، فإن كافة الفروع باتت جاهزة لاستلام طلبات البيع عبر المرابحة، مشيرا إلى أن سقف التمويل يبلغ 85 ألف دينار بما فيها هامش الربح للمصرف.

وكانت عدد من فروع مصرف الجمهورية بطرابلس قد أعلنت في الأيام الماضية عن توفر سيولة نقدية بسقوف سحب مختلفة تراوحت بين 1000 و5000 دينار.

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