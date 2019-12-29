العملات العربية والأجنبية تتراجع أمام الدينار

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مساء الأحد، أمام الدينار، في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الخامسة بـ4.12 دينار، منخفضا بذلك قرشين مقارنة بسعر الافتتاح، كما تراجع الدولار على صعيد الحوالة إلى دبي وتركيا بشكل طفيف وبيع بـ4.15 دينار ولكنها تظل مرتفعة بالمقارنة مع أسعار “البيع النقدي” للدولار في طرابلس وزليتن.

وبيع اليورو بـ4.59 دينار متراجعا بذلك بمقدار قرش واحد، أما الذهب عيار 18 كسر فقد بيع الغرام الواحد منه مساء بسوق المشير بـ147 دينارا.

ولم تصمد العملات الأخرى أمام الدينار، حيث سجلت الليرة التركية تراجعا بسيطا وبيعت على مستويات الحوالة بين طرابلس وتركيا بـ69 قرشا، وشملت الانخفاض أيضا الجنيه المصري الذي بيع على الحدود الليبية المصرية بـ24 قرشا، بينما انخفض الدينار التونسي في السوق السوداء وبيع بـ1.430 دينار.

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