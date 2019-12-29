بعد رفضه بيع عُملة لمصرف الوحدة.. رمزي الأغا: هل سيرفض مركزي طرابلس طلب الرئاسي سداد مكافئات المرتزقة السوريين

أخبار ليبيا24

كشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، اليوم الأحد، رفض مصرف ليبيا المركزي طرابلس بيع العملة الأجنبية لمصرف الوحدة لتغطية التزامات نتيجة قبوله مستندات برسم التحصيل، وذلك بحسب الأعراف المصرفية المنظمة لهذا النوع من العمليات الخارجية.

وقال الأغا، في تدوينة على “فيس بوك” إن مصرف الوحدة عجز عن سداد هذه الالتزامات، نتيجة لرفض المركزي طرابلس سدادها في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن المضحك في هذه المراسلة، هو أن مدير إدارة الرقابة على المصارف، يطلب منه سدادها من موارد المصرف الذاتية.

وتساءل الأغا، “هل سيرفض المركزي طرابلس، طلبات الرئاسي ووزارة الداخلية من العملة الأجنبية لسداد مكافئات المرتزقة السوريين الذي جلبهم أردوغان لطرابلس والتي تقدر بـ5000 دولار شهريًا، ويطلب سدادها من مواردهم الذاتية، أم سيسعى لتوفيرها نقدًا؟”.

وأورد الأغا، نسخة من الكتاب الموجه من قبل المصرف المركزي بطرابلس إلى مصرف الوحدة ويرفض فيه بيع العملة الأجنبية لسداد التزامات المصرف تجاه شركة الهضاب الخضراء، حيث اعتبر المركزي أن المستندات المُقدمة من مصرف الوحدة تحمل تواريخ قديمة تعود لعام 2014. وطالب مصرف طرابلس، مصرف الوحدة، بسداد هذه الالتزامات من موارده الذاتية.

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