أكبر شركات تركيا توقع اتفاقية لتوسيع أنشطتها في قطر

تركيا وقطر توقعان اتفاقية لتوسيع نشاطهما التجاري [الخليج اونلاين]

وقعت مجموعة “دوغوش هولدنغ”، أكبر شركات القطاع الخاص في تركيا، اتفاقية للتوسع بأنشطتها في العديد من القطاعات الحيوية في قطر في مجال الأغذية والمشروبات والضيافة والبناء.

قام بتوقيع الاتفاقية عن الجانب القطري الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، علي بن الوليد آل ثاني، وعن “دوغوش هولدنغ” رئيس مجلس إدارة المجموعة، فريد شاهنك، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2019.

وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان سويا لإطلاق المزيد من العلامات التجارية للأغذية والمشروبات في السوق القطرية، والاستثمار في قطاع السياحة بقطر.

وستوسع مجموعة “دوغوش هولدنغ” أنشطتها في قطاع البناء في قطر، وستشارك بفعالية في تطوير البنية التحتية القطرية من خلال تنفيذها العديد من المشاريع في هذه المجالات.

وتشهد العلاقات القطرية التركية تطورا متناميا، خاصة منذ بداية الأزمة الخليجية بين قطر وجيرانها، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ملياري دولار في عام 2018، مسجلا نموا بنسبة 54% مقارنة بعام 2017.

