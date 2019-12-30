خروج بعض وحدات محطة كهرباء شمال بنغازي بسبب إغلاق صمام الغاز الرئيسي في محطة بنينا

بنغازي 30 ديسمبر 2019 (وال) _ صرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة، إن إغلاق في صمام الغاز الرئيسي في محطة بنينا والتابعة لشركة سرت للنفط والغاز، يتسبب في خروج بعض وحدات محطة كهرباء شمال بنغازي.

وقال خليفة إن هذا الصمام هو المغذي الرئيسي لمحطة كهرباء شمال بنغازي، وتسبب إغلاقه في خروج معظم وحدات محطة كهرباء شمال بنغازي وهي (الوحدة الرابعة، و الوحدة الخامسة، و الوحدة السادسة)، وذلك بحسب ما ورد عن إدارة تحكم الشرقية، والواحدات التي لم تتأثر من الخروج هي (الوحدة الأولى

والوحدة الثالثة).

وأضاف المتحدث الرسمي إن خروج الوحدات تسبب في عجز يقدر في حدود 700 ميجاوات على إمتداد المنطقة الشرقية، مما أسفر عن ساعات طرح للأحمال على إمتداد المنطقة.

وتابع بعد الكشف على الصمام من قبل شركة سرت، تم إعادة فتح الصمام من جديد، ومنها تم الرجوع بالواحدات التي خرجت تدريجيا على الشبكة، وذلك للمحافظة عليها، حيث تم الرجوع بكل الأحمال المفصولة على إمتداد المنطقة الشرقية في وقت متأخر من ليلة البارحة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة إلى أن أوضاع الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية تشهد اليوم إستقرار نسبي نوعا

ما مع وجود عجز يقدر 175 ميجاوات على إمتداد المنطقة الشرقية، مما أسفر عن ساعات طرح للأحمال تقدر من 4 الى 5 ساعات على إمتداد المنطقة، بحسب النشرة الفنية الصادرة عن إدارة تحكم الشرقية.

وأكمل أن هذا العجز ليس في التوليد، إنما بسبب إختناقات على دوائر تقل الطاقة التي تنقل الطاقة من محطة كهرباء شمال بنغازي الزويتينة والسرير إلى الشرق الليبي، نتيجة للطلب الزائد على الطاقة من قبل المواطنيين، وخصوصا مناطق الجبل الأخضر

التي تشهد مطلع هذا الاسبوع موجة برد قوية هذه الأيام.

و طالب المتحدث الرسمي المواطنين بضرورة التعاون معهم من خلال الترشيد في إستهلاك الكهربائي، وأيضا إستعمال وسائل التدفئة البديلة، وذلك للمحافظة على إستقرارية الشبكة وحتى يصل التيار الكهربائي إليهم بدون إنقطاع. (وال _ بنغازي) أ ف / ه ع

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