الهجوم الأمريكي يرفع النفط لأعلى مستوي [الشرق الاوسط]

يراقب المتعاملون في أسواق النفط عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط عقب الهجمات الجوية الأمريكية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، عقب”الهجوم الأمريكي”. وقالت رويترز إن أسواق النفط أظهرت رد فعل أوليا محدودا تجاه نبأ الهجمات الجوية، حتى بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون من احتمال اتخاذ “إجراءات إضافية”.

وبحلول الساعة 0529 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 61.77 دولار للبرميل. والخام الأمريكي مرتفع نحو 36 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.36 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا أو 0.3 بالمئة. وصعد الخام القياسي العالمي نحو 27 بالمئة في 2019.

وقالت مارغريت يانج محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس “(التداولات) فاترة نوعا ما بسبب غياب أطراف السوق في موسم العطلة”.

وأضافت أن “أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ الهجوم على السعودية في منتصف سبتمبر (أيلول)، ولذا فإن الحذر ينتاب المتعاملين بشأن احتمالات جني أرباح”.

ويوم الأحد، قالت وزارة التجارة الصينية إنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع اتفاق تجاري طال أمد انتظاره.

وتتلقى أسعار النفط أيضا الدعم من انخفاض مخزونات النفط الأمريكية التي تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر كانون الأول، ما يتجاوز بكثير التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بـ 1.7 مليون برميل.

The post النفط يصعد لأعلى مستوى في 3 أشهر بعد “الهجوم الأمريكي” appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا