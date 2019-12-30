مصرف شمال أفريقيا يُوفّر سيولة نقدية في غريان

أعلنت إدارة مصرف شمال أفريقيا فرع غريان عبر صحفتها الرسمية توفر السيولة النقدية بالمصرف ابتداء من اليوم الاثنين.

وأشارت إدارة المصرف إلى أن السيولة المتوفرة في الفرع ستكون بسقف سحب 1000 دينار للشخص الواحد.

وكان المصرف قد أعلن قبل أيام عن صرف سيولة نقدية في الـ25 والـ26 من شهر ديسمبر الجاري بقيمة 1000 دينار أيضا لكل حساب، تم صرفها مباشرة من الفرع نفسه.

وتشهد المصارف التجارية في عموم ليبيا انفراجة في أزمة السيولة النقدية بفعل إيداعات المواطنين والتجار الراغبين في الحصول على النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية مع استمرار تنفيذ مخصصات أرباب الأسر.

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