النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

سجلت أسعار النفط العالمية منذ بداية 2019 ارتفاعا بأكثر من 20%، إلا أنها لم تشهد ارتفاعات كبيرة بالمقارنة على أساس سنوي، في حين تجاوزت العقود الآجلة للخام مستوى 70 دولارا لفترة وجيزة.

وفي جلسة افتتاح اليوم الاثنين ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق تجاري متوقع بين الولايات المتحدة والصين .

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.36 دولارا للبرميل مرتفعة 20 سنتا، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 61.77 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع أن تتعرض الأسعار لضغط في العام القادم بسبب قلق المستثمرين بشأن ارتفاع الطلب على النفط.

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