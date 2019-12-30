الوطنية للنفط تعقد الاجتماع السنوي لمركز التدريب في الزاوية

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط الاجتماع السنوي للمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بمقرها في الزاوية.

واستعرضت المؤسسة خلال الاجتماع نشاط المركز خلال العام 2019، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2020.

كما تم التطرق إلى بعض المشاكل التي تعرض لها المركز خلال الفترة الماضية وكيفية معالجتها بالإضافة الى التأكيد على الدور الهام الذي يلعبه المركز في النهوض بقطاع النفط الليبي باعتباره إحدى الأذرع التدريبية للوطنية للنفط.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت نيتها دراسة وقف جميع العمليات في ميناء الزاوية النفطي وإخلاء مصفاة الزاوية بعد تجدد الاشتباكات بالقرب من المنشآت التابعة له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية