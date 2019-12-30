السيوي ينفي تحديد موعد لصرف منحة أرباب الأسر المتبقية لـ2019

نفى مدير برنامج إدارة أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي تحديد موعد لصرف منحة خمسمائة دولار المتبقية لعام ألفين وتسعة عشر.

وقال السيوي لبرنامج المؤشر الذي يبث عبر شاشة الأحرار، إن صرف المنحة يتوقف على وضع البلاد الاقتصادي.

ولفت مدير برنامج أرباب الأسر أن سقف المنح قد يرتفع لأكثر من ألف دولار وفقا للإمكانيات المتاحة وعوامل عدة يدرسها مصرف ليبيا المركزي، بحسب قوله.

وبدأت المصارف التجارية في العشرين من أغسطس، صرف منحة أرباب الأسر للعام الحالي، بقيمة 500 دولار لكل مواطن بسعر الصرف الرسمي، شريطة ربط المستفيد لرقم هاتفه برقمه الوطني.

وأعلن المركزي في أواخر يوليو الماضي بدأه الشهر الموالي بيع الـ 500 دولار المتعلقة بمخصصات أرباب الأسر بعد قرار اتخذه بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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