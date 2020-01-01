أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 1 يناير 2020

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 1 يناير 2020، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.03 دينار
|4.02 دينار
|اليورو
|4.52 دينار
|4.44 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.22 دينار
|5.14 دينار
|الليرة التركية
|0.69 دينار
|0.61 دينار
|الدينار التونسي
|1.40 دينار
|1.32 دينار
|الجنية المصري
|0.23 دينار
|0.222 دينار
|الدينار الاردني
|5.65 دينار
|5.57 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك