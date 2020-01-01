وصول معدات جديدة للمجمعات الصناعية بالهلال النفطي

استقبل ميناء راس لانوف السفينة التجارية “بالتيك ليو بارد” التي ترفع علم جزر المارشال.

وتحمل السفينة على متنها شحنة من أنابيب النفط الخاصة بشركة الهروج للعمليات النفطية، ويبلغ عددها نحو 3300 أنبوب قادمة من ميناء موندار بالهند، فيما يشرف رئيس مجلس إدارة الشركة شعبان بسيبسو وعضو مجلس الإدارة محمد حميدة بمتابعة شخصية لسير العمل بالميناء والتي دخلت إليه أيضا السفينة “صن ديسكفيرير” لنقل البضائع محملة بمواد تشغيلية للمجمع الصناعي راس لانوف.

يشار إلى أن وصول سفن النقل التجارية سيستمر عبر الرصيف التجاري بالميناء بعد تفعيله من جديد، ويعد تفعيل الرصيف التجاري بالميناء خطوة مهمة سيوفر من خلالها إيراد إضافي للشركة؛ لتساهم في تقليص حجم الأعباء عليها وتسرع وصول كافة المواد التشغيلية خصوصاً وأن الشركة تمر بمرحلة هامة لإعادة تشغيل المجمع الصناعي من جديد.

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