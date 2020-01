سرقة 1.2 مليون دينار من البنك المركزي التونسي

إيقاف موظف بالبنك المركزى التونسى استولى على أكثر من مليار دينار [انترنت]

كشف البنك المركزي التونسي عن سرقة ما قيمته 1.2 مليون دينار من الأوراق النقدية الأجنبية.

وأفاد البنك، في بلاغ، يوم الثلاثاء، أنه على إثر عملية تدقيق داخلي تم الإذن بها خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2019 قصد التثبت من سلامة بعض العمليات المالية، تفطنت مصالحه إلى أن عددا من لفافات الأوراق النقدية الأجنبية لا تحتوي على كامل عدد الأوراق النقدية المسجلة بها.

وقدرت المبالغ المستولى عليها بما يعادل حوالي مليون ومئتي ألف دينار تونسي.

وقد تولى البنك المركزي التونسي بتاريخ 27 ديسمبر 2019 إعلام السلطات القضائية بالموضوع التي تعهدت بالبحث وأذنت بالاحتفاظ بالموظف المظنون فيه.

وعبر البنك المركزي التونسي عن أسفه للفعل الذي أقدم عليه المظنون فيه، مؤكدا التزامه الدائم والتزام جميع موظفيه بالتصدي لمثل هذه التصرفات.

