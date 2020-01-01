المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء: إن زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بسبب المنخفض الجوي الحاد يسفر عن إنخفاض في جهد الطاقة

بنغازي 01 يناير 2020 (وال) _ قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة، إن مع دخولنا في فصل الشتاء نشهد هذهِ الأيام منخفض جوي حاد على المنطقة الشرقية، وبالتحديد مدن ومناطق الجبل الأخضر التي تعتبر أكثر برودة في ليبيا.

وأضاف خليفة، إن هذا المنخفض أسفر عن زيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية و الصحراء، و هذهٍ الزيادة في الطلب على الطاقة نتج عنها إنخفاض في الجهد، وأيضا إختناقات في دوائر نقل الطاقة شمال المرج( 1/2 جهد 220 ك.ف)، ودوائر نقل الطاقة القوارشة مراوة (1/2 جهد 220 ك.ف).

وتابع هذه الدوائر تنقل الطاقة المنتجة من محطة كهرباء شمال بنغازي والمحطات المساندة لها وهي محطة كهرباء الزويتينة ومحطة كهرباء السرير للمنطقة الشرقية، وللحافظ على هذه الدوائر لن نتمكن من زيادة تحميل الطاقة عليها، لذلك سوف نلجأ وبكل أسف إلى منظومة طرح الأحمال على إمتداد المنطقة حتى نحافظ على محطات التوليد ودوائر نقل الطاقة.

وأوضح خليفة إنه بحسب النشرة الفنية الصادرة عن إدارة التحكم الشرقية ليوم الإثنين الماضي، فإن العجز الذي كان متوقع هو (200) ميجاوات، و هذا العجز أسفر عن ساعات طرح للأحمال تترواح ما بين 4 إلى 6 ساعات على أعداد المنطقة الشرقية، أي كل حي في كل مدينة أو منطقة ستكون حصته (من 4 إلى 6 ساعات).

وأكمل إنه بحسب النشرة الفنية الصادرة عن إدارة التحكم الشرقية ليوم أمس الثلاثاء فإن متاح الشبكة (1,470) ميجاوات، وإن أحمال الذروة المتوقعة (1,700) ميجاوات، و العجز الذي كان متوقع في حدود (230) ميجاوات.

وذكر خليفة إن هذا العجز سيسفر عن ساعات طرح للأحمال على إمتداد المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، ومناطق الصحراء بعدد ساعات من 5 إلى 6 ساعات، أي كل حي في كل مدينة أو منطقة ساعات طرح الأحمال ستكون من 5 إلى 6 ساعات.

وطالب المتحدث الرسمي من المواطنين، في حال زادت ساعات طرح الأحمال فوق هذا العدد، يتوجب التوجه إلى أقرب مركز صيانة سريعة خاصة بالشركة للإبلاغ لانه حتما سيكون عطل. (وال _ بنغازي) أ ف / ه ع

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