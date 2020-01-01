اقتصاد

الجمارك المصرية تشرع في تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات التركية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

الإعفاء يأتي في ضوء الترتيبات المقررة ببروتوكول اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة. [عرب تركيا]

شرعت مصلحة الجمارك المصري، الأربعاء، في تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات التركية وفقًا لاتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

وبحسب بيان صحفي للمصلحة، فإنه في ضوء الترتيبات المقررة ببروتوكول اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية وتركيا، يتم رفع نسبة التخفيض على السيارات الجمركية لتصبح 100% من فئة الوارد، بدلا من 90%، بداية من الشهر الجاري.

وأوضح البيان، أن التخفيض يشمل السيارات تامة الصنع وبعض أنواع المحركات والمولدات الكهربائية.

ونوه البيان بأنه تم رفع نسبة التخفيض على المنتجات المدرجة في الفئة (د) في اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية ودول الإفتاء المنتجات المدرجة، ليتم رفع نسبة التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلا من 90%.

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