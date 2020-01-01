اقتصاد

فرنسا تغازل ليبيا لكسب مزيد من عقود العمل

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغازل فرنسا بكل ثقلها ليبيا من باب الاقتصاد لكسب ود بعض الشركات راجية كسب المزيد من عقود العمل بعد نجاح استحواذ شركة توتال على حصة شركة مارثون الأمريكية بامتياز حقل الواحة.

وتأتي الرغبة الفرنسية هذه المرة من شباك المؤسسة الوطنية للنفط التي سترعى الملتقى الليبي الفرنسي للطاقة الذي سيعقد في باريس خلال يومي 6 و7 من فبراير المقبل، بمساندة من الغرفة التجارية الليبية الفرنسية وتجمع جمعية أرباب العمل الفرنسية “”MEDE، بالإضافة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية التي دعت بدورها شركات الخدمات النفطية للمشاركة في فعاليات الملتقى على أن تسلم الطلبات في موعد أقصاه السادس من يناير الجاري.

وشهدت باريس في نوفمبر الماضي فعاليات الحدث الاقتصادي تحت شعار “فرص الاقتصاد الليبي” الذي نظمته وكالة “بزنس فرانس” برعاية وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة أوروبا للشؤون الخارجية، بمشاركة النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ونوقش في الحدث وقتها، تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحسين التبادل التجاري وإمكانية تفعيل العقود المتوقفة بالإضافة لدراسة فرص الاستثمار المتاحة، وأكدت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس هيلين أهمية الحدث الاقتصادي المشترك لما يحمله من آثار إيجابية على الطرفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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