ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 2 يناير 2020، الساعة 11:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.16 دينار
|4.15 دينار
|اليورو
|4.57 دينار
|4.49 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.26 دينار
|5.18 دينار
|الليرة التركية
|0.70 دينار
|0.62 دينار
|الدينار التونسي
|1.42 دينار
|1.34 دينار
|الجنية المصري
|0.23 دينار
|0.222 دينار
|الدينار الاردني
|5.65 دينار
|5.57 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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