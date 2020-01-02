اقتصاد

شركة الخليج تكشف عن زيادة إنتاج إحدى آبارها

تم النشر منذُ 12 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مدير إدارة هندسة الإنتاج في شركة الخليج العربي محمد القاضي أن الفرق الفنية تمكنت من رفع الإنتاج بالبئر 51-098 التابع لحقل النافورة وأضاف القاضي في تصريح للمكتب الإعلامي للشركة اليوم الخميس بأن البئر بات ينتج 920 برميل من الزيت بزيادة قدرها 120 برميل بعد أن قام المهندسين بالتعاون مع شركة صحارى ليبيا بسد تسربات متفرقة تم علاجها عبر مواد كيميائية ما ساهم بزيادة ضغط البئر وتحسن الإنتاج.

وكان ديوان المحاسبة في البيضاء قد وافق الأرعاء على تنفيذ مشروعات لصالح شركة الخليج العربي للنفط وفقا لما خلصت إليه لجنة فحص العقود وذلك بهدف استبدال معدات خاصة بعمل الشركة بحقل النافورة لضمان سير الأعمال وتفادي الأعطال الفنية مستقبلا دون الكشف على قيمة العقود والجهة التعاقد معها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك