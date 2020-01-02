اقتصاد

“الوفاق” تبحث الترتيبات الأمنية لعام 2020

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري اجتماعا موسعا اليوم الخميس مع النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي وذلك لبحث الترتيبات المالية للعام 2020.

وتطرق بومطاري خلال الاجتماع الذي حضره مندوبين من ديوان المحاسبة إلى مشروع الترتيبات المالية المقترحة وإمكانية استحداث بنود جديدة تضاف إلى البنود الأربعة الأولى التي تشمل المرتبات والمصروفات التسييرية و التنمية والدعم.

ومن المنتظر أن يتم إضافة الباب الخامس المخصص للمؤسسة الوطنية للنفط على أن يستحدث باب سادس تحت مسمى المنافع الاجتماعية والإجراءات التي سيتم بمقتضاها تضمين مشروع الترتيبات المالية للعام الجاري بما لايخالف القوانين والأحكام المالية ولائحة الميزانية والحسابات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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