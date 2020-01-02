أخبار ليبيا24

قال محافظ ليبيا المركزي علي الحبري سننتقل من مرحلة التشرذم والانقسام إلى مرحلة الأمن والاقتصاد.

وأضاف الحبري خلال الاحتفالية بالسنة المالية الجديدة :”بعد هذه السنوات العجاف لابد من أن ننتقل بسنة 2020 من مرحلة التشرذم والانقسام وعملية عدم التوزان الموجودة الآن في الدولة الليبية إلى مرحلة الأمن والاقتصاد”.

وأكد محافظ ليبيا المركزي – الخميس – أن القوات المسلحة تتقدم الآن بخطى ثابتة نحو الحصن الأخير لانتصار الوطن.

وأوضح الحبري أن المركزي متسمك بالأمل والانتصار، وبتوازن المعادلة واللامركزية والتوافق الكامل بين مصرف ليبيا المركزي بنغازي وطرابلس وأن تكون هناك ملائمة متكاملة فيما يتعلق بالمنظومات وحصص الموارد والصلاحيات المستقلة والتي تمنحنا القدرة على بناء الوطن.

وأفاد المحافظ بأن كلا المصرفين في طرابلس وبنغازي ينظران بعين نحو الجنوب من أجل أن تقديم كل الإمكانيات اللازمة والممكنة والتي تضمن له الاستقلالية التامة.

وذكر الحبري أن الجنوب محلُ اهتمام للمصرف في المستقبل سواء للإدارة الحالية أو أي إدارة قادمة.

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