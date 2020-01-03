“الوفاق” تبحث الترتيبات المالية لعام 2020

عقد وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري اجتماعا موسعا اليوم الخميس مع النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي وذلك لبحث الترتيبات المالية للعام 2020.

وتطرق بومطاري خلال الاجتماع الذي حضره مندوبين من ديوان المحاسبة إلى مشروع الترتيبات المالية المقترحة وإمكانية استحداث بنود جديدة تضاف إلى البنود الأربعة الأولى التي تشمل المرتبات والمصروفات التسييرية و التنمية والدعم.

ومن المنتظر أن يتم إضافة الباب الخامس المخصص للمؤسسة الوطنية للنفط على أن يستحدث باب سادس تحت مسمى المنافع الاجتماعية والإجراءات التي سيتم بمقتضاها تضمين مشروع الترتيبات المالية للعام الجاري بما لايخالف القوانين والأحكام المالية ولائحة الميزانية والحسابات.

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