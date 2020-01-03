برنت يسجل ارتفاعاً بنحو 3 دولارات للبرميل في الأسواق العالمية

سجلت العقود الآجلة لخام برنت الجمعة، ارتفاعاً في السواق العالمية، بحوالي ثلاثة دولارات، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي.

وبلغ خام القياس العالمي برنت، وفق وكالة أنباء رويترز، 69.16 دولار للبرميل الواحد.

وذكرت الوكالة بأن الارتفاع، جاء بسبب التوتر الذي تسببت فيه ضربة جوية على طريق مطار بغداد الدولي في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، وأدت إلى مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، فيصل سليماني.

يشار إلى ان خام القياس العالمي برنت، سجل خلال الأسابيع الماضية، أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، محققا 65.22 دولار للبرميل الواحد.

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