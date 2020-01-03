رفع القدرة الإنتاجية لأحد آبار حقل النافورة

كشف مدير إدارة هندسة الإنتاج في شركة الخليج العربي محمد القاضي أن الفرق الفنية تمكنت من رفع الإنتاج بالبئر صفر ثمانية وتسعين (098) التابع لحقل النافورة.

وأضاف القاضي في تصريح للمكتب الإعلامي للشركة، الخميس، أن البئر باتت تنتج 920 برميلا من زيت الوقود بزيادة قدرها 120 برميلا بعد أن قام المهندسون بالتعاون مع شركة صحارى ليبيا بسد تسريبات متفرقة تم علاجها عبر مواد كيميائية ما نتج عنه زيادة ضغط البئر وتحسن الإنتاج.

وكان ديوان المحاسبة في البيضاء قد وافق أمس على تنفيذ مشروعات لصالح شركة الخليج العربي للنفط وفقا لما خلصت إليه لجنة فحص العقود وذلك بهدف استبدال معدات خاصة بعمل الشركة بحقل النافورة لضمان سير الأعمال وتفادي الأعطال الفنية مستقبلا دون الكشف عن قيمة العقود والجهة المتعاقد معها.

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