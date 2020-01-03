“عبث تركيا” يهبط بسعر الدينار الليبي أمام الدولار

أنهت العملات العربية والأجنبية في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن التداولات الأسبوعية على ارتفاع متأثرة بمصادقة البرلمان التركي أمس الخميس على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.

وتداول التجار الدولار بـ4.180 دنانير ليقفز محققا ارتفاعا قدره 14 قرشا بالمقارنة مع يوم الأربعاء أما اليورو فقد تم تداوله في سوق المشير مساء اليوم بـ4.570 دنانير مرتفعا ما مقداره 5 قروش.

وشملت حالة الارتفاع سعر الذهب عيار 18 كسر أيضا الذي بيع الغرام منه بــ 145 دينارا.

أما على صعيد العملات الأخرى، فقد صعدت الليرة التركية بمقدار قرش واحد وبيعت على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ71 قرشا لليرة.

واستقر الجنيه المصري عند 22 قرشا بينما عاود الدينار التونسي الصعود وتم تداوله في منطقة راس اجدير الحدودية بـ1.420 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية