اقتصاد

النفط يقفز إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت العقود الآجلة للنفط الخام صباح اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي بعد أن ارتفعت ثلاثة دولارات لتبلغ تسعة وستين دولارا وستة عشر سنتا قبل أن تتقلص المكاسب وتتراجع إلى ثمانية وستين دولارا وواحد وعشرين سنتا للبرميل.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة اثنين فاصلة ثمانية أعشار بالمئة لتبلغ في الجلسة الافتتاحية لليوم اثنين وستين دولارا وثمانية وستين سنتا للبرميل.

وعلق خبراء النفط بأن مؤشر المخاطر مرتفع في الشرق الأوسط خاصة بعد زيادة حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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