النفط يقفز إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر

صعدت العقود الآجلة للنفط الخام صباح اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي بعد أن ارتفعت ثلاثة دولارات لتبلغ تسعة وستين دولارا وستة عشر سنتا قبل أن تتقلص المكاسب وتتراجع إلى ثمانية وستين دولارا وواحد وعشرين سنتا للبرميل.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة اثنين فاصلة ثمانية أعشار بالمئة لتبلغ في الجلسة الافتتاحية لليوم اثنين وستين دولارا وثمانية وستين سنتا للبرميل.

وعلق خبراء النفط بأن مؤشر المخاطر مرتفع في الشرق الأوسط خاصة بعد زيادة حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

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