تركيا تنوي رفع صادراتها إلى ليبيا إلى 3 مليار دولار في 2020

أعربت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك عن عزم أنقرة رفع صادراتها الموجهة نحو ليبيا بأكثر من 571 بالمئة، لتصل إلى 10 مليار دولار، مقابل حوالي 1.49 مليار دولار في 2018.

وتوقع ممثل الجمعية في طرابلس مرتضى قرنفيل، أن ترتفع قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 3 مليار دولار في 2020.

واعتبر قرنفيل في تصريح لوكالة الأناضول أن “اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية”، ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بفضل انعكاس قوة العلاقات السياسية بينهما بشكل إيجابي على المجال الاقتصادي”.

وذكر ذات المصدر أن صادرات تركيا إلى ليبيا، تشمل الملابس والأثاث، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، ومستلزمات البناء وغيرها من القطاعات الأخرى.

وبلغت قيمة صادرات تركيا خلال نوفمبر 2019، حوالي 15.5 مليار دولار بزيادة 0.1 بالمئة على أساس سنوي.

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