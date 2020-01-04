الدينار يرتفع أمام العملات الأجنبية.. والذهب ينخفض

أنهت العملات العربية والأجنبية تداولتها السبت، على انخفاض أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وسجل الدولار تراجعا ملحوظا وخسر من قيمته 6 قروش وتم بيعه مساء السبت 4.10 دينار، أما اليورو فقد تراجع بشكل طفيف وبيع بـ4.60 دينار بعد أن فقد من قيمته قرشين.

وشملت حالة الانخفاض الذهب عيار 18، حيث بيع الغرام الواحد منه بـ147 دينارا بعد أن فقد من قيمته ديناران بالمقارنة مع سعر الافتتاح.

وتراجعت العملات الأخرى بشكل طفيف متأثرة بتحركات السوق، حيث بيعت الليرة التركية على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ69 قرشا، أما الجنيه المصري فقد بيع في المنطقة الحدودية الليبية المصرية بـ25 قرشا للجنيه، بينما حافظ الدينار التونسي على قيمته وتم تداوله في منطقة راس اجدير بـ1.450 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية