مئات الحاويات وآلاف السيارات تصل ميناء بنغازي

تستمر سفينة الحاويات “ميركس جافانا” التابعة للوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط بتفريغ حمولتها المقدرة بأكثر من 560 حاوية على أرصفة ميناء بنغازي.

وتبع “ميركس” دخول ناقلة السيارات “كايجين” التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا التي شرعت في تفريغ حمولتها من السيارات البالغ عددها أكثر من 2000 سيارة جلها مستورد من السوق الكورية.

وأشارت إدارة الميناء نهاية الأسبوع الماضي إلى دخول السفينة “لومينوس أس” لنقل السيارات التابعة لوكيل ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 1123 سيارة مستعملة و66 سيارة جديدة قادمة من كوريا.

وأضافت إدارة الميناء وقتها إلى أن السفينة “كريستال اس” التابعة لوكيل شركة المسار السريع للتوكيلات الملاحية بميناء جليانه دخلت وعلى متنها 995 سيارة قادمة من السوق الكورية.

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