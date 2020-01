قفزت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني إلى أعلى مستوياتها [سكاي نيوز]

ارتفعت عملات الملاذ الآمن، الجمعة، وسط مخاوف أمريكية من رد إيراني على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ومع انتشار حالة قلق في الأسواق من الرد الإيراني المحتمل.

وقفزت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني إلى أعلى مستوياتها في شهور بعد اغتيال مسؤول عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد، ما يؤجج التوترات في الشرق الأوسط.

وصعدت سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط والذهب بعد أن أبلغ متحدث باسم الحشد الشعبي العراقي رويترز، أن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد قُتلا في الهجوم.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية نبأ الضربة، قائلة إن سليماني كان يضع خططا لمهاجمة الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.

وسجل الين الياباني ذروته في شهرين عند 107.92 مقابل الدولار الأمريكي، وزاد 0.5 بالمئة في أحدث سعر له.

ويُنظر إلى الين عادة كملاذ آمن من المخاطر، نظرا لوضع اليابان كأكبر بلد دائن في العالم. وتضخمت تحركات العملة أيضا في ظل معاملات هزيلة بسبب عطلة في طوكيو.

وصعد الفرنك السويسري، الذي يعدّ ملاذا آمنا هو الآخر، إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند 1.0824 مقابل اليورو. وبلغ الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في أسبوع أمام العملة الأوروبية الموحدة.

ونزلت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مسجلة 1.814 بالمئة بعد صعودها إلى 1.946 في اليوم السابق. وترتفع أسعار السندات مع هبوط عوائدها.

وقال مدير قسم العملات في سي.آي.بي.سي، جيرمي ستريتش، إن تراجع العوائد الأمريكية يُظهر تراجعا عن التفاؤل الملاحظ الخميس.

وأضاف أن المتعاملين يحسبون الآن حساب المخاطر الناجمة عن رد الجانب الإيراني. وتابع: “مازلنا ننتظر ونراقب لمعرفة ما إذا كان رد الفعل سيكون بالدينامية التي تنبئ بها عناوين الأخبار الأولية.”

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3117 دولار، وفقد 0.1 بالمئة أمام اليورو ليسجل 85.10 بنس

The post ارتفاع عملات الملاذ الآمن عقب اغتيال سليماني appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا