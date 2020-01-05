اقتصاد

الثني يبحث تسريع تنفيذ مشاريع صيانة المرافق التعليمية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في خطوة نحو الإصلاح من رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لوضع يده على الخلل الذي من شأنه أن يعرقل سير تنفيذ مشاريع صيانة وإنشاء المرافق التعليمية في مختلف مدن ومناطق ليبيا قام الثني باستعراض أبرز المشاكل التي يواجهها عدد من المعنيين بالأمر.

والتقى الثني في هذا الصدد بوزير التعليم إلى جانب مدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن بالإضافة إلى مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء.

وتوصل الحضور إلى وضع آلية مناسبة لتسريع عملية الانتهاء من هذه المشاريع للحاجة الماسة إليها للعام الدراسي الحالي خاصة للمناطق البعيدة عن مركز المدن.

ومن جهته طالب رئيس الوزراء وزارة التعليم بالإسراع في تقديم خطتها للعام الحالي 2020 على أن تشمل كافة المرافق المستهدفة بالصيانة والإنشاءات وكذلك التجهيزات والمستلزمات المدرسية التي تحتاجها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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