اقتصاد

تحذير من “عصابة هكر” تستهدف حسابات عملاء مصرف الوحدة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر رئيس قسم السيولة النقدية في المصرف المركزي بمدينة البيضاء مما تم تداوله عن مصرف الوحدة بأن إدارة المصرف قامت بصنع منظومة خاصة بالمصرف وإتاحتها لعامة الزبائن والتي تمكن العملاء من القيام بكافة الإجراءات الورقية.

وأشار الآغا إلى أن هذا المنشور المنسوب لمصرف الوحدة هو مزور ويتبع لعصابة هكر على حد تعبيره.

ويأتي تحذير رئيس قسم السيولة بعد إدراج منشور على صفحة المصرف الرسمية، يُعلن أن إدارة المصرف “قد تمكنت من صنع منظومة خاصة بالمصرف وإتاحتها لعامة الزبائن”.

وتضمّن المنشور رابطاً أُشير إليه على أنه خاص بالمنظومة للراغبين في إدخال بياناتهم والقيام بكافة الإجرائات الورقية من خلال هذه المنظومة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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