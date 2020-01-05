تحذير من “عصابة هكر” تستهدف حسابات عملاء مصرف الوحدة

حذر رئيس قسم السيولة النقدية في المصرف المركزي بمدينة البيضاء مما تم تداوله عن مصرف الوحدة بأن إدارة المصرف قامت بصنع منظومة خاصة بالمصرف وإتاحتها لعامة الزبائن والتي تمكن العملاء من القيام بكافة الإجراءات الورقية.

وأشار الآغا إلى أن هذا المنشور المنسوب لمصرف الوحدة هو مزور ويتبع لعصابة هكر على حد تعبيره.

ويأتي تحذير رئيس قسم السيولة بعد إدراج منشور على صفحة المصرف الرسمية، يُعلن أن إدارة المصرف “قد تمكنت من صنع منظومة خاصة بالمصرف وإتاحتها لعامة الزبائن”.

وتضمّن المنشور رابطاً أُشير إليه على أنه خاص بالمنظومة للراغبين في إدخال بياناتهم والقيام بكافة الإجرائات الورقية من خلال هذه المنظومة.

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