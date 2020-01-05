ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 5 يناير 2020، الساعة 11:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.11 دينار
|4.10 دينار
|اليورو
|4.62 دينار
|4.54 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.33 دينار
|5.25 دينار
|الليرة التركية
|0.70 دينار
|0.62 دينار
|الدينار التونسي
|1.45 دينار
|1.37 دينار
|الجنية المصري
|0.25 دينار
|0.242 دينار
|الدينار الاردني
|5.77 دينار
|5.69 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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