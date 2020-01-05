إدارة ميناء بنغازي تُصدِر إحصائيات عام 2019

أصدرت إدارة ميناء بنغازي البحري بيانا كشفت فيه عن عدد السفن وكميات السلع التي دخلت إلى الميناء في الفترة بين يناير 2019 و31 ديسمبر من العام ذاته.

ووفقاً للبيانات، فقد دخل نحو 536 سفينة وناقلة إلى الميناء و 44845 حاوية واردة بالإضافة إلى 401528 طنا من حبوب القمح و 209684 طنا من حبوب الشعير إلى جانب 28390 طنا من حبوب الذرة و 15800 طن من حبوب فول الصويا.

وأشارت إدارة الميناء إلى دخول 24800 طن من مادة السكر في الفترة المذكورة، كما استقبل الميناء حوالي 77038 رأسا من الأغنام و 5369 رأسا من الأبقار عدا عن دخول 91573 شاحنة وسيارة.

أما بالنسبة لمواد البناء فقد دخل إلى ميناء بنغازي 16745 طنا من الأخشاب و 199276 طنا من الإسمنت إضافة إلى 83894 طنا من غاز الطهي و 879150 طنا من وقود البنزين، بينما استقبل الميناء خلال العام الماضي حوالي 22539 طنا من وقود الكيروسين و 20865 طنا من مادة البيتومين.

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