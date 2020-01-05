المؤقتة تبحث الترتيبات المالية للعام 2020

بنغازي-العنوان

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الترتيبات المالية للعام 2020 ميلادي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري.

وناقش رئيس الحكومة مع محافظ مرف ليبيا المركزي كيفية توفير الغطاء المالي لبنود الميزانية العامة للدولة في ظل الظروف التي تعاني منها الحكومة ومصرف ليبيا المركزي من شح في الموارد المالية.

وتستحوذ الميليشيات في طرابلس والأجسام الموازية والداعمة لها على كافة الاحتياطي الأجنبي، وإيرادات النفط وتقوم بالصرف بها على الميليشيات المسلحة فيما تحرم معظم مدن ومناطق البلاد منها لكونها داعمة للشرعية.