الثني والحبري يبحثان كيفية تمويل الميزانية

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، علي الحبري، الترتيبات المالية للعام 2020.

ووفق بيان أصدرته المؤقتة، الأحد، فقد ناقش الثني مع الحبري كيفية توفير الغطاء المالي لبنود الميزانية العامة للدولة في ظل الظروف التي تعاني منها الحكومة ومصرف ليبيا المركزي من شح في الموارد المالية.

وأشار البيان إلى أن الجماعات المسلحة في طرابلس والأجسام الموازية والداعمة لها، تستحوذ على كافة الاحتياطي الأجنبي، وإيرادات النفط، وتقوم بصرفها على الجماعات المسلحة وتحرم معظم مدن ومناطق البلاد منها.

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