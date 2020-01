خبير.. الصراع الأمريكي الإيراني يضر مصالح الصين في الشرق الأوسط

الصين أكبر شريك تجاري لإيران، حجم التجارة بين البلدين 35 مليار دولار [لوسيل]

قالت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، إن الصراع العسكري بين واشنطن وطهران وتصاعد توتر الوضع في الشرق الأوسط، سيؤثر سلبا على واردات النفط إلى الصين وغيرها من مصالح بكين في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير نيو سينشون، الباحث بمعهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة: “ستؤثر الفوضى في هذه المنطقة، بشكل كبير على واردات النفط الصينية من الشرق الأوسط، ومشاريع البناء الصينية”.

ووفقا للخبير، تعد الصين أكبر شريك تجاري لإيران: فلقد بلغ حجم التجارة بين البلدين 35 مليار دولار في عام 2018. وبلغت واردات النفط في العام نفسه 29.27 مليون طن، أي بقيمة تصل إلى حوالي 15 مليار دولار، بزيادة قدرها 21.8 ٪ في المقياس السنوي.

وقال المختص الصيني، إن التجارب الماضية تدل على أنه في حالة حدوث فوضى في الشرق الأوسط، يكون الخيار الوحيد للصين هو الخروج من المنطقة”. وأضاف: “خذ سوريا كمثال. خسرت الصين حوالي 18 مليار يوان (حوالي 2.6 مليار دولار)”.

