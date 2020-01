مصرف الأمان نصف مليون دينار لكل فرد من عملائه [صدي الاقتصادية]

رفع مصرف الأمان الأحد، قيمة سقف السحب الأسبوعي إلى نصف مليون دينار لكل فرد من عملائه بعد ما كان 100 ألف دينار خلال الأسابيع الماضية، مشددا على أن عملية السحب متوفرة في كافة فروعه والوكالات التابعة له.

وجدد مصرف الأمان في إعلان، قوله إن عملية السحب عبر البطاقات الدولية (فيزا وماستر) متاحة بسقف قدره 5000 دولار، وإن عمليات الشراء مستمرة أيضا بقدره يومية تصل إلى 500 دولار.

وأشارت إدارة المصرف إلى أنه بإمكان عملائه الراغبين بالقيام بعمليات سحب عبر “atm” يمكنهم سحب 2000 دينار، مبينة أن السحب عبر خدمة التطبيق “cardless” ما تزال مستمرة بسقف 1000 دينار لكل عملية.

The post الأمان.. يرفع سقف السحب الأسبوعي لنصف مليون دينار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا