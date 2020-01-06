التوتر في الشرق الأوسط يتسبب في ارتفاع الذهب لأعلى مستوى منذ 7 أعوام

نيويورك-العنوان

ارتفع الذهب لأعلى مستوى منذ سبعة أعوام الاثنين، مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية، وفقا لوكالة رويترز.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1574.14 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8 بالمئة إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل 2013.

وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.6 بالمئة إلى 1577.20 دولار.

تزامن هذا الارتفاع القياسي مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأميركية والأجنبية من البلاد وسط رد فعل غاضب على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني مما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.

ومما يزيد الضبابية، إعلان إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015.

وسجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.18 دولار للأوقية وارتفع في أحدث التعاملات بـ 1.4 بالمئة إلى 2015.24 دولار.

وتقدمت الفضة 1.9 بالمئة إلى 18.38 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار، في حين تقدم البلاديوم 0.8 بالمئة الي 987.82 دولار.

المصدر- رويترز