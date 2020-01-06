اقتصاد

“مكافحة الفساد” تستعد لصياغة تقرير الأمم المتحدة

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا انعقاد اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعنيين بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يوم الثلاثاء الماضي بمقر الهيئة.

وتقرر في الاجتماع البدء بالصياغة النهائية للتقرير الذي سيحال لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات مطلع شهر يناير الجاري.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء الفريق المكون من نائب رئيس اللجنة مجدي الشبعاني، وأسامة التير من ديوان المحاسبة، وأبو العيد العياش نائب مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى مدير مكتب التعاون الدولي ومدير إدارة شؤون المجتمع المدني إضافة إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك