“مكافحة الفساد” تستعد لصياغة تقرير الأمم المتحدة

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا انعقاد اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعنيين بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يوم الثلاثاء الماضي بمقر الهيئة.

وتقرر في الاجتماع البدء بالصياغة النهائية للتقرير الذي سيحال لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات مطلع شهر يناير الجاري.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء الفريق المكون من نائب رئيس اللجنة مجدي الشبعاني، وأسامة التير من ديوان المحاسبة، وأبو العيد العياش نائب مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى مدير مكتب التعاون الدولي ومدير إدارة شؤون المجتمع المدني إضافة إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة.

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