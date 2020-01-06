صنع الله يستعرض خطط شركة البحر الأبيض لـ2020

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأحد اجتماعا بالجمعية العمومية لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية.

واستعرض خلال الاجتماع أهم الأعمال التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 وخطة عملها للعام 2020، وأشاد رئيس إدارة الشركة بجهود أعضاء مجلس إدارة المؤسسة على دعمهم المستمر للشركة والقائمين عليها، والمحافظة على أملاك وأصول الشركة بالخارج.

ومن جانبه، أثنى صنع الله على الجهود التي تبذلها الشركة من أجل الرفع من مستوى أدائها والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، فيما عبر الحضور عن امتنانهم للشركة في سعيها من أجل تطوير برامجها وأعمالها لزيادة النشاط في مجال الخدمات النفطية.

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